AB'den kadına yönelik şiddet nedeniyle yeni yaptırımlar

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yaptırım kararı Dünya Kadınlar Günü öncesinde AB'nin "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" kapsamında alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Sözlerden eyleme geçiyoruz" ifadesini kullandı.

Borrell, dünyanın neresinde olursa olsun kadına karşı şiddetin her türlüsüyle mücadele edeceklerini, bugünkü kararla cinsiyet temelli şiddet ve cinsel şiddetle mücadele için yürütülen çabaları artırdıklarını, bu suçları işleyenlerin cezasız kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

AB'nin yeni yaptırım kararı, Afganistan'da kadınlara ve kız çocuklarına yüksek öğretimi yasaklayan, kamusal alanda kadınlara ayrımcılık yapan kararnameleri çıkardıkları gerekçesiyle Taliban'ın Yüksek Öğretim Bakanı Vekili Nida Muhammed Nedim ile İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakan Vekili Şeyh Muhammed Halid Hanefi'yi de kapsıyor.

Ayrıca Moskova Polis Karakolu'nun keyfi gözaltılar ve memurları insanlık dışı muameleler yaptıkları, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bazı üst düzey komutanları da Ukrayna'daki savaşta cinsel şiddet uyguladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Cinsel şiddeti sistematik şekilde savaş taktiği olarak kullandıkları gerekçesiyle Güney Sudanlı milislerin komutanları, cinsel şiddet ve cinsiyet temelli insan hakları ihlallerindeki rolleri nedeniyle Myanmar İçişleri Bakan Yardımcısı Toe Ui de yaptırımlara dahil edildi.

İran'daki Karçak Cezaevi, Suriye Cumhuriyet Muhafızları ve Myanmar Askeri Güvenlik Ofisi de yaptırım uygulanacak kuruluşlar olarak sıralandı.

AB'nin yaptırımları varlıkların dondurulmasını ve AB'ye seyahat yasağını kapsıyor. Ayrıca yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı fon sağlanması da yasaklanıyor.