Biden topu Hamas’a attı: Rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Washington eyaletinin Seattle kentinde katıldığı bir toplantıda Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süreci yakından izlediklerini ve Gazze’de bundan sonra ne olacağına herkesin gözünün çevrildiğini belirten Biden, "Hamas elindeki rehineleri, kadınları ve yaşlıları serbest bırakırsa yarın bir ateşkes olurdu." ifadesini kullandı.

Ateşkesin Hamas'ın rehineleri bırakmasına bağlı olduğunu İsrail'in söylediğini aktaran Biden, ateşkesin bu yönde bir adım atılması halinde hızla mümkün olabileceğine işaret etti.

Önceki gün yaptığı açıklamada Biden, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine kapsamlı bir kara saldırısı başlatılması halinde Tel Aviv’e silah sevkiyatını askıya alacağını duyurmuştu.

Hem Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail yönetimi tarafından Biden'ın bu açıklamasına tepki gelmişti.