100'den fazla kurye, öldürülen üniversiteli kurye için toplandı

Hacıilbey Mahallesi Şadırvan'da toplanan 100 kadar motosikletli kurye, Balıkesir sokaklarında kurye gencin öldürülmesini protesto etmek amacıyla tur attı.

Protestocu kuryeler adına konuşan Fatih Uçarcı öldürülen arkadaşları Ata Emre Akman için toplandıklarını söyleyerek olayın fazlası ile kendilerini yaraladığını vurguladı.

Genç üniversitelinin öldürülmesine dikkat çekmek için hep birlikte bir şeyler yapmak istediklerini aktaran Uçarcı, zor şartlarda evlerine ekmek götürdüklerini söyledi.

Yaptıkları iş nedeni ile hor görüldüklerini belirten Uçarcı, dışarıdan kolay görünse de kuryecilik mesleğinin zor meslekler arasında olduğunu söyledi.