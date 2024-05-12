100'den fazla kurye, öldürülen üniversiteli kurye için toplandı

Kaynak: DHA
100'den fazla kurye, öldürülen üniversiteli kurye için toplandı
Bursa'da bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın önü kesilerek öldürülmesinin ardından kuryeler toplanarak eylem yaptı.

Hacıilbey Mahallesi Şadırvan'da toplanan 100 kadar motosikletli kurye, Balıkesir sokaklarında kurye gencin öldürülmesini protesto etmek amacıyla tur attı.

Protestocu kuryeler adına konuşan Fatih Uçarcı öldürülen arkadaşları Ata Emre Akman için toplandıklarını söyleyerek olayın fazlası ile kendilerini yaraladığını vurguladı.

motosikletli-kuryelik-yapan-universiteli-52636-2.jpg

Genç üniversitelinin öldürülmesine dikkat çekmek için hep birlikte bir şeyler yapmak istediklerini aktaran Uçarcı, zor şartlarda evlerine ekmek götürdüklerini söyledi.

Yaptıkları iş nedeni ile hor görüldüklerini belirten Uçarcı, dışarıdan kolay görünse de kuryecilik mesleğinin zor meslekler arasında olduğunu söyledi.

İlgili Haberler
Çankırı'da kara leylek görüntülendi
Çankırı'da kara leylek görüntülendi
Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Malatya’da feci kaza: Trenin altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya’da feci kaza: Trenin altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Üsküdar ve Şişli'de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üsküdar ve Şişli'de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Son Haberler
Alanya’da tur teknesinde korkutan yangın Yaşam
Alanya’da tur teknesinde korkutan yangın
Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan ülke belli oldu Dünya
Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan ülke belli oldu
Yabancıların Borsa'da kapıştıkları hisseler belli oldu Ekonomi
Yabancıların Borsa'da kapıştıkları hisseler belli oldu
Çankırı'da kara leylek görüntülendi Yaşam
Çankırı'da kara leylek görüntülendi
Kocaeli’de suç örgütüne dev operasyon: Çok sayıda gözaltı Yaşam
Kocaeli’de suç örgütüne dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu Yerel Haberler
Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu