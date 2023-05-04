AB'den Moldova ve Gürcistan'a ilave askeri yardım tedbiri

Avrupa Birliği (AB), Moldova ve Gürcistan'ın savunma sektörünü desteklemek için toplam 70 milyon avro değerinde yardım tedbirini kabul etti.

AB'den Moldova ve Gürcistan'a ilave askeri yardım tedbiri

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Moldova ve Gürcistan ordusunun kapasitelerinin modernizasyonuna destek vermek ve AB askeri misyonlarına ve operasyonlarına katılma yeteneklerini geliştirmek için iki ülkeye 3. kez fon sağlanacak.

Bu kapsamda geçen yıl Ukrayna ile aday ülke statüsü verilen Moldova'ya 40 milyon avro değerinde, Gürcistan'a ise 30 milyon avroluk yardım yapılacak.

AB, mart ayında Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi Rusya'nın tehdidi altındaki ülkelere yapılan askeri yardım için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nu yaklaşık 8 milyar avroya yükseltme kararı almıştı.

(AA)

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