AB'den Rusya ve Belarus'a tahıl için yüksek vergi hamlesi

Kaynak: AA
AB'den Rusya ve Belarus'a tahıl için yüksek vergi hamlesi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl ve bazı tarım ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

AB Konseyi tarafından yapılan duyuruda Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl ürünlerine ilişkin yüksek gümrük vergileri getirmeyi hedefleyen yeni düzenlemenin kabul edildiği belirtildi.

Bu düzenleme kapsamında, Rusya ve Belarus'tan AB ülkelerine yapılacak tahıl, yağlı tohum ve bunların türev ürünleri ithalatına yönelik vergilerin, bu ürünlerde ithalatı durduracak seviyeye kadar artırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu önlemlerin AB tahıl pazarının istikrarsızlaşmasını engelleyeceği vurgulanırken, ayrıca Rusya'nın Ukrayna topraklarında üretilen ve yasa dışı olarak ele geçirilen tahıl ihracatını durduracağı ve savaşı finanse etmek için AB'ye yapılan ihracattan elde ettiği gelirleri engelleyeceği ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada, bu önlemlerin Rusya ve Belarus'tan doğrudan AB'ye ihracatla sınırlı olduğu ve AB üzerinden diğer üçüncü ülkelere geçişi etkilemeyeceği belirtildi.

Yeni kurallar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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