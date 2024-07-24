AB’den Ukrayna’ya 4.2 milyar euro

Kaynak: AA
AB’den Ukrayna’ya 4.2 milyar euro

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşası ve kamu yönetiminin işleyişini desteklemek amacıyla oluşturulan fon kapsamında yaklaşık 4,2 milyar avro tutarındaki ilk taksitin gönderilmesini onayladı.

AB Dönem Başkanlığı'nın Macaristan tarafından yapılan paylaşıma göre, üye ülkeleri AB nezdinde temsil eden büyükelçilerin Brüksel'de düzenlenen COREPER toplantısında bu karar alındı.

"Ukrayna Aracı" adı verilen fon çerçevesinde, Ukrayna'nın yeniden inşası ve kamu yönetiminin işleyişini desteklemek amacıyla oluşturulan bu fonun ilk taksiti olarak 4,2 milyar avro tahsis edilmesi konusunda büyükelçiler anlaştılar.

Bundan sonraki adım ise AB Konseyi'nde yazılı prosedürlerin tamamlanmasıyla bu miktarın tahsis edilmesi olacak.

AB, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını sağlamak, kamu yönetiminin işleyişini güçlendirmek ve ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla "Ukrayna Aracı" fonu çerçevesinde 2024-2027 dönemi için toplam 50 milyar avro tutarında hibe ve kredi sağlamayı planlıyor.

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