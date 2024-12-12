Borsa'da işlem gören Işıklar Enerji Yapı Holding'e kayyum atandı! Holdingden KAP'a açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsa'da işlem gören Işıklar Enerji Yapı Holding'e kayyum atandı! Holdingden KAP'a açıklaması

Borsa'da işlem gören Işıklar Enerji Yapı Holding'e açılan dava neticesinde mahkeme şirkete kayyum atamaya karar verdi.

1998 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören Işıklar Enerji Yapı Holding'e kayyum atandı.

Hissedarlardan Asuman Öztürk, Fikret Yavuz Erterman, Muhammet Uğur ve Orhan Koçer tarafından açılan kayyum ataması istemli davaya ilişkin olarak mahkeme kararını verdi.

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yeni yönetim organı oluşturuluncaya kadar Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hilmi Yaman Bilgin, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Prof. Dr. Necla Akdağ Güney'in Yönetim Kayyumu olarak atandı.

Şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle:

"Pay sahiplerimizden Asuman Öztürk, Fikret Yavuz Erterman, Muhammet Uğur ve Orhan Koçer tarafından Şirketimize Ticari Şirkete Kayyum Atanması istemli olarak İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2024/724 Esas no.lu dosya ile açmış oldukları dava 11.12.2024 tarihinde karara bağlanmış olup verilen karar gereği şirketimize yeni yönetim organı oluşturuluncaya kadar Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hilmi Yaman BİLGİN, Prof. Dr. Ayşe PAMUKÇU ve Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY'in Yönetim Kayyumu olarak atanmasına karar verilmiştir."

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