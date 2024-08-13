AB'den Ukrayna'ya 4,2 Milyar euro destek

Kaynak: AA
AB'den Ukrayna'ya 4,2 Milyar euro destek

Avrupa Birliği AB, Ukrayna'a düzenli destek ödemelerine başladı. İlk taksit 4,2 milyar euro olarak Ukrayna'ya gönderildi.

AB'den Ukrayna'da büyük destek

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya 2027’ye kadar sağlanacak 50 milyar euroluk mali destek paketi kapsamında düzenli ödemelere bugün başladı. İlk taksit Ukrayna'ya 4,2 milyar euro alarak, Kiev'e yollandı.

Avrupa Birliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 4,2 milyar avro gönderildiğine işaret edilerek, AB mali yardım fonu kapsamında Ukrayna hükümetine şimdiye kadar toplam 12 milyar euro finansman sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna'nın fondan faydalanmak için mali yönetim, kamu işletmeleri, iş ortamı ve enerji gibi alanlardaki kriterleri karşıladığı anımsatılan açıklamada, AB’nin kurduğu Ukrayna Fonu'nun ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk istikrarlı finansman sağlayacağı belirtildi.

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