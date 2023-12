ABD/İsrail PKK saldırılarının neresinde?

Kuzey Irak’ta, iki günde 12 şehit verdik.

Kuzey Irak her defasında bombalandığı, mağaraların yerle bir edildiği, görülen her “terörist”in, ne demekse artık “etkisiz” hâle getirildiği sık açıklanır.

Kaç yıldır, Kuzey Irak’ta PKK yuvalarını bombalıyoruz. Sanıyorsunuz ki, PKK’lılar, artık kıpırdayamaz hâle geldiler. Bir bakıyorsunuz kalabalık guruplar hâlinde askerlerimizin burunlarının dibine kadar sokuluyorlar. Binlercesi “etkisiz” hâle getirildiği hâlde nasıl dibimizde bitiveriyorlar?!

7 Ekim 2023’te Gazze’den İsrail’e, İsrail’den Gazze’ye saldırılar başladıktan sonra Ankara, HAMAS’tan yana tavrını net ortaya koymuş, İsrail’in Filistinlilere saldırılarını durdurmak için, diplomasi trafiği başlatmış, Tel Aviv yönetiminin yanında İsrail’in uydusu ABD’nin şimşeklerini üzerine çekmişti.

İsrail ve ABD, iç içe ayrılmaz bütündür. ABD’nin Ortadoğu’da operasyonları da varlığı da İsrail içindir. Bu net.

28 Kasım 2023 tarihli yazımın başlığı: “İsrail’e tavrımızla şehitlerimiz arasında bağlantı var mı?”

Yazımızın ilk cümleleri:

“Kuzey Irak’ta önceki gün üç askerimiz şehit edildi. 20 Kasım 2023’te de bir üsteğmenimiz şehit edilmişti. Bu üsteğmenimiz daha üç ay önce baba olmuştu. Nice askerimiz geride ufacık ufacık yavrular bırakarak, vatan için toprağa düşüyor.”

İki gün önce şehit düşen bir askerimizin karısı 4 aylık hamileymiş. Ağıtı sokaklara taşıyordu:

“Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, ‘Baban toprak oldu mu’ diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona... ‘Baban toprak oldu’ nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım anne!”

Çocuk sahibi askerlerimizin yavruları kaç yaşında olurlar ki... bir, üç, beş en fazla...

Devlet mutlaka istatistiğini çıkarmıştır... Kaç kadın dul kaldı, kaç çocuk yetim. Herhâlde binlerle ifade edilir.

İçimizdeki hainler, PKK uzantısı parti mensupları, PKK zorda kaldıkça harekete geçen İmza Örgütü (İTÖ) mensupları, isyanlarda bir netice alınamadığını, düşmanlık tohumları ekildiğini, ABD’nin, İngiltere’nin, bilumum emperyalistlerin oyununa gelindiğini bir türlü akıl edemiyorlar mı?

***

28 Kasım 2023 tarihli yazımda yine ne diyorum:

“Belli ki, Suriye’de ve Irak’ta saldırlar arttırılacak ‘Arttırılacak’ diyorum...

Üzerimize gelinmesi, silahla grupların daha hareketlenmesi ile İsrail arasında bir bağlantı görülebilir mi?

Kendisini Kerkük davasına adamış merhum Cüneyt Mengü’nün ‘ABD Türkiye Irak Üçgeninde Türkmen Meselesi’ kitabında ABD ve İsrail’e dikkat çektiğini yazmıştım. Şu cümleler bir ‘bilen’in ikazı:

‘ABD'nin bölgede açıkça ilan ettiği hedeflerinin başın­da İsrail'in güvenliği ve petrol akışının sürekliliğini sağ­lamak ve denetim altında tutmak gelmektedir...”

Aynı yazıda “Görünen o ki, İsrail’in saldırılarına karşı en atak Türkiye. Elbette Netanyahu çeteleri bunun bedelini bize ödettirme hesabı yapmışlardır” diyorum.

ABD yönetimi, binlerce TIR silahı bölücü yıkıcı PKK militanlarına akıttı. ABD elbette askerimize saldırı planları kuracak, istihbarî bilgileri verecek, saldıranlara yol açacaktır.

Üst üste saldırılar, ABD’nin planıdır. Bu kadar PKK’lı burnumuzun dibine yığılamaz.

Önceki akşam, haber kanallarında saldırıları tahlil edenler ısrarla ABD ve İsrail üzerinde durdular, “ABD/İsrail bu işin içinde” dediler.

***

Adı üstünde “Türkiye Büyük Millet Meclisi”. 12 şehit vermemizin ardından TBMM’de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi bildiri yayınlayarak terörü kınandı.

Eğer bildiri “Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız” diye başlıyorsa, acı “Türkiye Büyük Millet Meclisi” içinde bütün milletvekillerinin yüreğini yakmalı, PKK’ya lanet okunmalıdır.

Neden CHP ve HDP/PKK uzantısı DEM/PKK’nın bildiride imzası yok?

Bahanelerini de okudum. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır “Meclis’i genel görüşmeye çağıracağız çünkü kolay değil, milli yas ilan edilmeli” diyor.

Millî yastan bahseden biri böyle bir bildiriyle de imza atar. Bildiride “Bölücü terör örgütü PKK...” dendiği için mi, imza atılmadı? HDP/PKK uzantılarıyla karşı karşıya gelmek istemedi mi?!

Daha sonra CHP adına Özgür Özel, Burcu Köksal, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır imzasıyla yayınlanan bildiride de “PKK” geçmiyor, sadece “terör” lanetleniyor.

DEM mi, DEMLİK mi, PKK’nın siyasî uzantısı işte o parti PKK saldırılarından hiç bahsetmiyor, “çözüm” falan diyor. Bilinen mavralar.

Bu partinin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, PKK’ya tavır göstermemek için lafı dolandırıyor:

“Sorun imza değil sorun bu meseleyi hissetmek ve çözüm için zorlayıcı olmak. Biz bu parlamentoda her türlü saldırılarına rağmen bu meseleyi ifade eden, çözüm için mücadele eden partiyiz. Acı bizim için de çok büyük, onlar kadar bizim de büyük. Ölen gençler hepimizin evlatları.”

Cesareti görüyor musunuz?! “Çözüm” diyor. Yani PKK’nın istediğini verin, saldırlar dursun! Çok net!

Ölen gençlerden bahsediyor Meral. “Asker” yok! “Şehit” de denmiyor. Askerler de genç, PKK’lılar da genç!

Şu zamanda, bu tiplerin hepsi TBMM’den sürüklenip atılması gerekmez mi?!

İsyancı Şeyh Said’in adını meydanlara, yollara verenler bunu yaparlar mı hiç!