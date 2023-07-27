ABD'li alkollü pilota gözaltı

ABD'li United Airlines'ın pilotu uçuş öncesi alkollü olduğu tespit edilince gözaltına alındı. Pilot lisansına 1 yıl süreyle el konuldu

ABD'li alkollü pilota gözaltı

AirportHaber'deki bilgiye göre Paris'ten Teksas'a gidecek United Airlines'ın pilotu Paris CDG Havalimanı'nda alkol testine sokuldu. Yasal sınırın 3 kat üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 63 yaşındaki kaptan pilot polis tarafından gözaltına alındı.
Mahkeme çıkarılan pilotun daha önce de 2 kez alkol konusunda uyarı aldığı ve bu nedenle 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.
Pilotun hapis cezası ertelendi. Fransız mahkemesi 4500 Euro da para cezasına çarptırdığı pilotun lisansına da 1 yıl süreyle el koyulması kararı verdi.United pilotunun ABD'de de ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

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