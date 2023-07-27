ABD'li alkollü pilota gözaltı

AirportHaber'deki bilgiye göre Paris'ten Teksas'a gidecek United Airlines'ın pilotu Paris CDG Havalimanı'nda alkol testine sokuldu. Yasal sınırın 3 kat üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 63 yaşındaki kaptan pilot polis tarafından gözaltına alındı.
Mahkeme çıkarılan pilotun daha önce de 2 kez alkol konusunda uyarı aldığı ve bu nedenle 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.
Pilotun hapis cezası ertelendi. Fransız mahkemesi 4500 Euro da para cezasına çarptırdığı pilotun lisansına da 1 yıl süreyle el koyulması kararı verdi.United pilotunun ABD'de de ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.
AirportHaber'deki bilgiye göre Paris'ten Teksas'a gidecek United Airlines'ın pilotu Paris CDG Havalimanı'nda alkol testine sokuldu. Yasal sınırın 3 kat üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 63 yaşındaki kaptan pilot polis tarafından gözaltına alındı.