ABD'li alkollü pilota gözaltı

AirportHaber'deki bilgiye göre Paris'ten Teksas'a gidecek United Airlines'ın pilotu Paris CDG Havalimanı'nda alkol testine sokuldu. Yasal sınırın 3 kat üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 63 yaşındaki kaptan pilot polis tarafından gözaltına alındı.

Mahkeme çıkarılan pilotun daha önce de 2 kez alkol konusunda uyarı aldığı ve bu nedenle 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Pilotun hapis cezası ertelendi. Fransız mahkemesi 4500 Euro da para cezasına çarptırdığı pilotun lisansına da 1 yıl süreyle el koyulması kararı verdi.United pilotunun ABD'de de ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.