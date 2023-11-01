ABD'li bankadan dolar düşecek iddiası. Ne kadara düşeceğini açıkladı

ABD'li ünlü bankadan dolar için ortaya atılan iddia yenilir yutulur cinsten değil...Goldman Sachs’ın baş ekonomisti Robin Brooks’dan Türkiye için dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brooks, Türk lirası için adil değerin 21 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kurun tamamen serbest bırakılacağını ve bu nedenle parite üzerinde ilk aşamada yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşeceğini, sonrasında ise çok sert bir düşüşle dolar kurunun 21 liralara gerileyeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ağustos ayında açıkladığı 750 baz puanlık faiz kararı sonrası 2 lira birden düşen dolar kuru bu duruma örnek gösterilirken, en çarpıcı düşüş ise 21 Aralık 2021 tarihinde açıklanan KKM kararı ile yaşanmıştı.

SEÇİM ÖNCESİ Mİ OLACAK?

Doların 21 liraya yerel seçimler öncesi düşürüleceği de iddialar arasında var. Bu arada geçen hafta dikkat çeken bir durum yaşanmıştı. Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği dolar geçen hafta birçok kullanıcıyı şaşırttı. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar Google arama motoruna "dolar ne kadar?" yazdığında karşılığında 24.05 lira sonucuyla karşılaştı. Yatırımcılara bu olay şok yaşatmıştı.