ABD'li Blinken savaşın ortasında Ukrayna'yı ziyaret etti. Rusya'yı kızdıracak hamle

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, resmi ziyaret ile Ukrayna’nın başkenti Kıyiv’e geldi. Ukrayna medyası ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in bu sabah Kıyiv’e geldiğini duyurdu.

Bakan Blinken, Rusya Ukrayna’ya karşı geniş çaplı işgal saldırısı başlattıktan sonra 3. kez ülkeye resmi ziyaretle geldi. Blinken, bir yıl önce Eylül 2022’de Ukrayna'ya son ziyaretini gerçekleştirmişti. Daha önce ise Nisan 2022'de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte Kiev'i ziyaret etmişti.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gazetecilere verdiği bir brifingde, Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana ilk kez Ukrayna'da kalacak olan iki günlük ziyareti sırasında Blinken'in muhtemelen 1 milyar dolardan fazla değerinde yeni bir ABD yardım paketini açıklayacağını söyledi.

Yetkili, Ukrayna'nın karşı saldırısının başlamasından bu yana üst düzey bir ABD'li yetkilinin Kiev'e yapacağı ilk ziyarette Blinken'in, diğer üst düzey yetkililerin yanı sıra sivil toplum figürlerinin yanı sıra Başkan Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüşmesinin beklendiğini söyledi.