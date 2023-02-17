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ABD’li ekipler 5 bin 500 binada hasar tespit etti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü Tuğamiral John Kirby, Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısında meydana gelen depremler sonrasında ABD’nin destekleri hakkında ABD’li ekiplerin şimdiye kadar 5 bin 500 binada hasar tespiti yaptığını ifade ederek çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.   

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:08
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ABD’li ekipler 5 bin 500 binada hasar tespiti yaptı

ABD’li ekipler 5 bin 500 binada hasar tespit etti
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ABD Stratejik İletişimler Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü Tuğamiral John Kirby, deprem felaketiyle ilgili dün düzenlediği internet seminerinde ABD’nin destekleri hakkında basına açıklamalarda bulundu. Kirby, ABD’nin Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) koordinasyonunda yardım faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda Türkiye’ye gelen arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Tuğamiral Kirby, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Pazartesi günü Türkiye’ye gelerek ABD’nin çabalarını sahada değerlendireceğini ifade etti.

5 BİN 500 BİANADA HASAR TESPİTİ YAPILDI  

ABD askeri helikopterlerinin Türk, ABD ve uluslararası müdahale ekiplerinin yanı sıra ekipman ve yardım malzemeleri için İncirlik’ten uçarak çeşitli deprem bölgelerine ulaşım sağladığını ifade eden Kirby, ABD’li ekiplerin şimdiye kadar 5 bin 500 binada hasar tespitleri yaparak binlerce kişinin evlerine dönmesini sağladığının altını çizdi. (DHA)

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