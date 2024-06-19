ABD'li Senatör: Netanyahu insani bir felaket yarattı

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, gazetecilere verdiği demeçte, "Netanyahu'nun insani bir felaket yarattığını ve İsrail ile Filistinlilerin kendi uluslarını kurmalarına, kaderlerini kendilerinin belirlemelerine ve onurlu bir şekilde yaşamalarına imkan verecek iki devletli çözümü desteklemediğini" söyledi.

Warren, "Ateşkes şart ve tutsakların geri alınması gerekiyor" diyerek Gazze'deki insani yardım ihtiyacına vurgu yaptı.

Ayrıca, Warren, her iki tarafın da "müzakere masasına oturarak barışçıl bir çözüm bulmaları gerektiğini" belirtti.

Warren, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'ya Kongre'ye hitap etmemesi gerektiğini söylemesi gerekir mi?" sorusuna, "Bu, başkanın kararı ama ben katılmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin savaş karşıtı tutumuyla tanınan ve Gazze politikası nedeniyle İsrail ve ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders ise, 7 Haziran'da Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendirerek, onun konuşacağı Kongre oturumuna "kesinlikle katılmayacağını" açıklamıştı.