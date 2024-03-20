ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı

Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada’nın İsrail’e yaptığı silah satışını durdurması hakkında konuştu. Senatör Sanders, konu hakkında, "Kanada Parlamentosu, İsrail'e silah satışının durdurulması yönünde oy kullandı. Bunu yapmakta kesinlikle haklılar" dedi.

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Kanada'nın İsrail'e silah satışını durdurması hakkında aldığı kararın sonrasında, "ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı" ifadesini kullandı.

Gazze’de yaşanan insani felaket sebebiyle aynı adımı ABD hükümetinden de beklediğini ileten Sanders, "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı." açıklamasını yaptı.

Kanada Parlamentosu, dün İsrail’e silah satışının durdurulmasını talep eden önergeyi kabul etmiş ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracaklarını ve bu hamlenin sembolik değil, gerçek bir adım olacağını aktarmıştı.