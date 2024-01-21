ABD’li şirketin CEO’su feci şekilde öldü. O an yaşananlara kimse inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’li şirketin CEO’su feci şekilde öldü. O an yaşananlara kimse inanamadı
ABD’li teknoloji şirketinin CEO’su Sanjay Shah feci şekilde hayatını kaybetti. Shah şirketinin yıl dönümü kutlamaları sırasında 15 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

ABD merkezli teknoloji şirketi Vistex'in kutlama etkinliğinde feci anlar yaşandı. Şirketin CEO’su Sanjay Shah 15 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Shah düştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak partiye giriş yapması beklenen Shah ve Vistex'in üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla, Shah'ın konuşma yapacağı sırada yere çakıldı.

Shah ve Datla'yı taşıyan kafes benzeri yapıyı tutan halatlardan biri koptu ve ikili 15 metre yükseklikten sahneye düştü.

Hastaneye kaldırılan Shah'ın tedavi sırasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybettiği, meslektaşının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Vistex, etkinliği organize eden şirket hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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