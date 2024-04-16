ABD'li United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı

ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines, pazartesi günkü Tel Aviv ve salı günkü Amman uçuşlarını askıya aldı.
Bölgedeki yaşananların yakından takip edildiği belirtilen ilgili açıklamada uçuşların, yolcular ve mürettebat için güvenli olduğuna emin olunduktan sonra normale döneceği ifade edildi.
Bölgede görev yapan mürettebatın da güvenlik tamamen sağlanana değin başka bir lokasyona geçişleri yapıldı.
Dünya genelinde birçok uluslararası hava yolu firması, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırılar öncesinde İsrail'e hafta sonu yapacakları uçuşları askıya aldıklarını açıklamıştı.