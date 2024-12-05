ABD'li ünlü şarkıcı paparazzilerden kaçmak için bakın ne dedi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
ABD'li ünlü şarkıcı paparazzilerden kaçmak için bakın ne dedi!

Britney Spears, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı 43'üncü doğum günü videosunda, gazetecilerden kaçmak için bakın ne dedi.

Britney Spears, ABD'yi terk ederek Meksika'ya taşındığını açıkladı. Spears videoda, "Paparazzilerin yüzümü beyaz bir Jason maskesi takıyormuşum gibi göstermesi gerçekten duygularımı incitiyor. Onların sunduğu, gösterdiği kişi hiçbir şekilde bana benzemiyor. Bana karşı her zaman acımasız oldular. Beni tasvir etme şekilleri kabul edilemez. Mükemmel olmadığımı biliyorum fakat bazı şeyler aşırı derecede zalimce. İşte bu yüzden Meksika'ya taşındım" ifadesini kullandı.

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14 AY SÜREN EVLİLİĞİ SONA ERMİŞTİ

Britney Spears'ın sadece 14 ay süren evliliği resmen bitti. Sam Asghari'nin Ağustos 2023'te açtığı boşanma davası, Spears'ın 43'üncü yaş günü olan 2 Aralık'ta sonuçlandı.

Ünlü pop yıldızı, 43'üncü doğum günü olan 2 Aralık'ta resmi boşanma kararına kavuştu.

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ABD basınının kaynaklarının iddiasına göre, 30 yaşındaki Sam Asghari, 14 aylık evliliklerinden neredeyse hiçbir şey almadan ayrıldı.

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