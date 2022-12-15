﻿ABD'nin 2 eyaletinde daha TikTok yasağı

Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum ile Iowa Valisi Kim Reynolds, resmi kurumların cihazlarında TikTok uygulamasının kullanılmasının ulusal güvenlik endişesi nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

Reuters’ın haberine göre; daha önce de aralarında Alabama, Utah ve Güney Dakota'nın da bulunduğu bir grup eyalette aynı karar alınmıştı.

Güney Dakota'nın söz konusu karara ilişkin açıklamasında, "Çin Komünist Partisi'nin TikTok'tan elde ettiği bilgileri Amerikan halkını manipüle etmek için kullandığı" öne sürülmüştü.