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ABD'nin 2 eyaletinde daha TikTok yasağı

ABD'nin Kuzey Dakota ve Iowa eyaletlerinde, resmi kurumlara ait cihazlardan Çinli video paylaşım platformu TikTok'a erişim yasaklandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 01:43
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ABD'nin 2 eyaletinde daha TikTok yasağı

ABD'nin 2 eyaletinde daha TikTok yasağı
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Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum ile Iowa Valisi Kim Reynolds, resmi kurumların cihazlarında TikTok uygulamasının kullanılmasının ulusal güvenlik endişesi nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

Reuters’ın haberine göre; daha önce de aralarında Alabama, Utah ve Güney Dakota'nın da bulunduğu bir grup eyalette aynı karar alınmıştı.

Güney Dakota'nın söz konusu karara ilişkin açıklamasında, "Çin Komünist Partisi'nin TikTok'tan elde ettiği bilgileri Amerikan halkını manipüle etmek için kullandığı" öne sürülmüştü. 

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