ABD'nin askeri üssünü dev dalgalar vurdu

Marshall Adaları’na bağlı Roi-Namur Adası’nda meydana gelen dev dalgalar, ABD’ye ait deniz üssünü vurdu. Cumartesi günü yaşanan olayda dev dalgaların vurmasıyla birlikte askeri üste yer alan restoranın kapısı basınca dayanamayarak kırıldı. Üssün büyük bir bölümü sular altında kaldı, masa ve sandalyeler sürüklendi, restorandakiler ise yerlere düştü. Olayda 1 kişinin yaralandığı, can kaybı olmadığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin oluştuğu ve büyük hasar meydana gelen üsteki yaklaşık 120 personelden 80'inin tahliye edildiği aktarıldı.

Meteoroloji servisi, hafta sonu olumsuz hava şartları sebebiyle 3-5 metre yüksekliğinde dev dalgalar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.