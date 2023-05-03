ABD'nin Çin Büyükelçisi: 'Konuşmaya hazırız'

Editör: Osmancan Erok

ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns Salı günü ABD'nin Çin ile "konuşmaya hazır" olduğunu söyledi ve Pekin'in "bu konuda onlarla yarı yolda buluşacağını" umduğunu ifade etti.

Burns, Stimson Center'da sanal olarak katıldığı bir etkinlikte, "Görüşümüze göre iki hükümet arasında daha iyi ve derin kanallara ihtiyacımız var. Konuşmaya hazırız" dedi.

Büyükelçi, "Konuşmaktan hiçbir zaman çekinmedik ve Çinlilerin bu konuda yarı yolda bizimle buluşacağını umuyoruz" diyerek konuşmasına devam etti.

Ancak Burns, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Şubat ayında ertelenen Çin gezisinin ne zaman yeniden planlanacağı konusunda net bir yanıt vermedi.

Burns, Blinken'in Çin gezisinin "ziyaret için koşullar uygun olduğunda" yeniden planlanacağını yineledi ve ABD'nin "kabine düzeyinde daha geniş tabanlı bir angajmana" hazır olduğunu ekledi.