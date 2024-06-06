ABD'nin dış ticaret açığında uçurum. Son yıllarda bir ilk

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı bir önceki aya kıyasla yüzde 8,7 artarak 74,6 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi ise bu dönemde dış ticaret açığının 76,2 milyar dolar olması yönündeydi.

Mart ayında 68,6 milyar dolar olarak hesaplanan dış ticaret açığının bu dönemde Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması dikkat çekti.

ABD'nin nisanda ihracatı yüzde 0,8 artışla 263,7 milyar dolara yükselirken, ithalatı ise yüzde 2,4 artarak 338,2 milyar dolara ulaştı.

ÇİN'E KARŞI VERİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞINDA AZALIŞ

ABD'nin hassasiyetle takip ettiği Çin ile dış ticaretindeki açık, belirtilen dönemde azalış gösterdi. Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalarak 22,1 milyar dolara geriledi.

Nisan ayında ABD'nin ticaret açıkları, en büyük ticaret partnerleriyle olan ekonomik ilişkilerinde önemli bir artış gösterdi.

Avrupa Birliği ile olan ticaret açığı 22,5 milyar dolara ulaşarak en yüksek seviyede kalmaya devam ederken, Meksika ile olan açık 12,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Vietnam ile olan ticaret açığı 9,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. İrlanda ve Almanya ile olan ticaret açıkları sırasıyla 8,7 milyar dolar ve 7,7 milyar dolar olarak belirlendi.

Diğer ticaret partnerleri arasında Japonya ve Güney Kore ile olan ticaret açıkları 5,8 milyar dolar seviyesinde sabit kalırken, Tayvan ile olan ticaret açığı 5,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Kanada ile olan ticaret açığı 5 milyar dolar, İtalya ile ise 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD'nin Hindistan ile ticaret açığı 4 milyar dolara ulaşırken, Malezya ile olan açık 2,3 milyar doları buldu. İsviçre ile olan ticaret açığı 1,9 milyar dolar olarak kaydedilirken, Fransa ile olan açık 1,4 milyar dolar olarak belirlendi. İsrail ve Suudi Arabistan ile olan ticaret açıkları ise sırasıyla 500 milyon dolar ve 100 milyon dolar seviyelerinde kaldı.

TİCARET FAZLASI VERİLEN ÜLKELER

Nisan ayında ABD'nin dış ticaret açığı, bir önceki aya göre yüzde 8,7 artarak 74,6 milyar dolara yükseldi ve Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde, ABD'nin dış ticaretinde fazla verdiği bazı ülkeler ise dikkat çekti. Güney ve Orta Amerika ile ticaret fazlası 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Hollanda ile 4,4 milyar dolar, Hong Kong ile 1,5 milyar dolar, Birleşik Krallık ve Avustralya ile ise 1,3 milyar dolarlık fazla verildi. Diğer taraftan, ABD'nin Brezilya ile ticaret fazlası 600 milyon dolar, Singapur ile 400 milyon dolar ve Belçika ile 300 milyon dolar olarak kaydedildi.