ABD'nin en iyi kardiyoloğu 'by-pass' dedi. Türk hekim böyle tedavi etti

DHA’nın haberine göre; Amerika'da yaşayan Salim Emre Baylav, geçtiğimiz Şubat ayında kalp krizi geçirdikten sonra dünyanın en ünlü kalp merkezlerinden birisi olan Cleveland Clinic'te de çalışmış ünlü bir kardiyoloğa gitti. Amerikalı kardiyolog Salim Emre Baylav'a, iki damarında tıkanıklık olduğunu, anjiyo ile müdahale edilemeyecek zor bir anatomide bulunduğunu söyleyerek by-pass olması gerektiğini söyledi. Baylav, bir yakınının tavsiyesi ile rotayı Türkiye'ye çevirdi ve Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyatsız, hastanede bile yatmadan stentle sağlığına kavuştu.

ABD’de bir şirkette Genel Müdür olarak çalışan 57 yaşındaki Salim Emre Baylav, 10 Şubat’ta göğüs sıkışmasıyla başvurduğu hastanede kalp krizi teşhisi aldı. Daha sonra gittiği iki hekim de yapılan anjiyo sonucu iki damardaki tıkanıklık nedeniyle açık kalp ameliyatı ile by-pass olması gerektiğini söyledi. Gittiği kardiyologlardan biri ise dünyaca ünlü kalp merkezi Cleveland Clinic’te uzun yıllar çalışmış ünlü bir kardiyologdu. Orada özel sigortası da olduğu halde Baylav, bir yakınının tavsiyesi ile rotayı Türkiye'ye çevirdi. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun el bileği ve kasığından gerçekleştirdiği iki anjiyo işlemi ile yüzde 90 ve 70 oranlarında tıkalı damarları, bir saatte açıldı. Baylav, göğüs duvarının kesildiği büyük bir kalp cerrahisine gerek kalmadan, toplamda 12 saatlik bir hastane gözleminin ardından, sağlıkla taburcu edildi.

“ÇOKLU DAMAR TIKANIKLIĞINDA BY-PASS DENİYOR”

Baylav’ın cerrahiye gerek kalmadan tedavisini gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, “Amerika'da yapılmış bir anjiyosu varmış ve kendisine by-pass önerilmiş. Birden fazla damar tıkanıklığı olduğunu söylemişlerdi. Ben de online olarak bir görüşme yaptım ve anjiyosunu izledim. Gerçekten birden fazla darlığın olduğunu gördüm ama bunun stentle de tedavi edilebileceğini söyledim. Orada şöyle kritik bir soru vardı, ‘Hocam sizin yakınınız olsa ne yapardınız?’ Ağır bir ameliyata göre çok daha pratik ve hızlı bir tedavi olması nedeniyle kendisine ‘Benim yakınım olsa, ben bunu stentle tedavi ederdim’ dedim. Hastamızın anjiyo olduğu doktor Cleveland’dan, aslında ismi de bilinen bir kardiyolog. Çoklu damar hastalığı olduğu zaman by-pass her zaman bir öneri olarak karşımıza gelir. Özellikle çatal lezyonlar, kompleks lezyon dediğimiz karmaşık zor lezyonlar stentle de tamamen tedavi edilebiliyor. Mesela bizim tamamen tıkalı damarlarda yapmış olduğumuz tedaviler de var. Bundan daha zor olup da tedavi ettiğimiz bir sürü vaka olabiliyor” sözlerini kullandı.

“YÖNTEMİ ASIL BELİRLEYEN, DAMARIN ANATOMİSİ”

Eskiden bu türden çoklu damar tıkanıklıklarında tek seçeneğin açık kalp ameliyatı ile by-pass operasyonu olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yazıcıoğlu, şu bilgileri verdi: “Damarın anatomisi gerçekten karar vermede en önemli nokta. Hasta bize sadece bir raporla gelebiliyor, raporda üç damar hastalığı şeklinde görünüyor ve by-pass kararı alınmış oluyor. Ama anjiyoyu izlediğinizde stent'e uygun olduğunu da görebiliyorsunuz. Bazen de tek damar tıkanıklığı veya daha hafif gibi algılanan bir rapora rağmen anjiyoda sadece by-passla tedavi olur dediğimiz vakalar da oluyor. Bu hastamızda tam tersi oldu ve ameliyatsız, stent ile hastanedeki yatış süresi yaklaşık 12 saat civarında bir süre ile taburcu ettik. Eğer by-pass olsaydı, süreç daha uzayacaktı, yara tedavisi gerekecekti; bir takım belki de başka sıkıntılarla mücadele edecekti.”

“BOYDAN BOYA KESİLMEKTEN KURTULDUM”

ABD’den saatler süren uçuşla tedavi olmak üzere Türkiye’ye gelen Salim Emre Baylav ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“10 Şubat'ta göğsümde bir baskıyla başlayan bir kalp krizi yaşadım. Yapılan anjiyolarda ameliyat olmamı tavsiye ettiler. LAD damarımda (kalbin en önemli atar damarlarından) yüzde 70 civarında bir daralma ve Circumflex (CX diğer atar damar) dedikleri damarımda da yüzde 90'a yakın daralmalar vardı. Çok fazla stent koyulması gerektiği, damar yapımın biraz da yüksek tansiyondan dolayı hasar gördüğü, bombeler oluştuğu, stent koymanın çok mümkün olmadığı ve direkt bir by-pass ameliyatı yapılması gerektiğini söylediler. Türkiye'deki tanıdıklarımız sayesinde Vefik Hocayı bulduk. Amerika'da yapılan anjiyoları değerlendirdi, 23 Nisan gibi Türkiye’ye uçtum. İki aşamalı anjiyo geçirdim. Biri bilekten yapıldı. Stentle çözülmesi hayatımı kolaylaştırdı. Yoksa göğüs duvarım boydan boya kesilecekti. Çok yakın bir komşum birkaç yıl evvel açık kalp ameliyatı geçirmişti ve bir buçuk karışlık kesiyi görünce benim açımdan iyi bir deneyim olmayacağını düşündüm. Kendimi Amerikalı doktorlara teslim etmeyip kestirmediğim için çok mutluyum açıkçası. Hastaneye yatmam bile gerekmeden taburcu oldum. Eğer ameliyat olsaydım herhalde iyileşme sürecim çok daha uzun sürecekti.”