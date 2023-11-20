ABD'nin eski First Lady'si Rosalynn Carter hayatını kaybetti

Eski Başkan Jimmy Carter'ın eşi, eski First Lady Rosalynn Carter 96 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin eski First Lady'si Rosalynn Carter hayatını kaybetti

ABD'nin eski First Lady'si Rosalynn Carter hayatını kaybetti. Carters'ın kurduğu vakıf, eski Başkan Jimmy Carter'ın 96 yaşındaki eşinin memleketi Plains, Georgia'da öldüğünü açıkladı.

Rosalynn Carter'ın ölümü, kendisinin kurduğu insan hakları örgütü Carter Merkezi tarafından duyuruldu.

Açıklamada, Georgia eyaletinde "Ailesinin yanında huzur içinde hayatını kaybetti" denildi.

Carter'a demans teşhisi konulmuş ve geçen cuma evinde özel bakıma alınmıştı. Ölüm haberi bundan iki gün sonra geldi.

Çiftin, Jack, Chip, Jeff ve Amy adlı 4 çocuğu ile 11 torunu ve 14 torununun çocuğu bulunuyor.

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