Otomobilde kafasından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA
Otomobilde kafasından vurulmuş halde bulundu
Kağıthane’de bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde kafasından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Eyüpsultan Caddesi’nde gerçekleşen olayla ilgili alınan bilgiye göre, bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

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Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede aracın içindeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu.

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Yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan kişinin 40 yaşındaki Ozan Tanrıverdi isimli vatandaş olduğu öğrenildi.

Şahsın dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, savcılık incelemesinden sonran ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Diğer yandan, polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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