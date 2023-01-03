3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanından NATO iddiası. Erdoğan seçilirse…

ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanından NATO iddiası. Erdoğan seçilirse…

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton İngiliz medyasına bir makale kaleme alarak dikkat çekici iddialarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:47
Takip Et

ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'dan NATO iddiası. Erdoğan seçimi kazanırsa...

ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanından NATO iddiası. Erdoğan seçilirse…
+
Aa
-

Başkanlığı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi bir diyaloğu olan Donald Trump’ın en güvendiği isim olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph’ta bir makale yayınladı.

İngiliz gazetesine yazan Bolton Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı değerlendirirken İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecini de analiz etti. Makalesinde Bolton, Türkiye’nin NATO üyeliğinin tartışılması gerektiğini savundu.

“EĞER TEKRAR SEÇİLİRSE…”

Bolton makalesinde bunun sebebi olarak ise “Türk yetkililerin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Moskova karşıtı bir tutum sergilememesini” gösterdi.

Bolton makalede, “Finlandiya ve İsveç şaşırtıcı bir karar alarak NATO’ya girmek istediler fakat Rusya’nın ticari ve askeri partnerleri ihtiyaç zamanında onları terk etmedi ve maalesef buna eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse 2023’te NATO üyeliği tartışmalı hale gelecek Türkiye de dahil” ifadesini kullandı.

TRUMP’LA KARMAŞIK İLİŞKİSİ VARDI

Trump, başkan seçilmeden önce yaptığı açıklamalarda göreve gelmesi durumunda Bolton’ı dışişleri bakanı yapacağını söylemiş fakat daha sonra bu fikrini değiştirmişti.

Göreve geldikten sonra Bolton Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev alsa da daha sonra Bolton ile Trump karşı karşıya gelmişti. Trump, Bolton’ı 2019 yılında Twitter üzerinden kovmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

düşünüyorum
3.01.2023 17:03
Düşman nefret ediyorsa, dost doğru yoldadır.  
 
Türkiye
3.01.2023 17:03
O zaman devam  
 
herkes nefret ediyor
3.01.2023 16:53
dostu düşman işbirliğ yapan ülkeler dahil nefret ediyor bu melanetten dünyanın kurtuluşu için gitmesi şart  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
1
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
3
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
5
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Sedanur'dan 41 gündür haber alınamıyor
﻿Sedanur'dan 41 gündür haber alınamıyor
﻿Sedanur'dan 41 gündür haber alınamıyor
﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
﻿Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
﻿Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
﻿KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
﻿KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
﻿KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.