ABD’nin İsrail büyükelçiliğine sürpriz aday

ABD Başkanı Donald Trump, eski Arkansas Valisi Mike Huckabee’yi ABD’nin yeni İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Trump’ın uzun süredir müttefiki olan Huckabee, İsrail’e olan desteğiyle biliniyor. Bu atama, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme amacı taşıyor.

Eski Vali Huckabee, onaylanması durumunda görevi süresince Amerika-İsrail bağlarını daha da pekiştirmek için çalışacak. Trump, Huckabee’yi “çok saygı duyulan bir lider” olarak tanımlarken, onun kamu hizmetindeki onlarca yıllık deneyimine dikkat çekti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Huckabee’nin İsrail ile güçlü bir bağ kurduğunu belirten Trump, “O, İsrail’i ve İsrail halkını seviyor, İsrail halkı da onu seviyor,” dedi. Trump, Huckabee’nin Orta Doğu’da barış için önemli adımlar atacağından emin olduğunu ifade etti.

Bu adaylık, Trump’ın Orta Doğu politikaları kapsamında dikkat çeken bir hamle olarak öne çıkıyor. ABD’nin İsrail’e verdiği destek, Huckabee’nin büyükelçi olarak onaylanması durumunda daha da pekişecek gibi görünüyor.