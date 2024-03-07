ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden flaş müzakere açıklaması. Hamas'ın elindeki esirler için dikkat çeken sözler

Kaynak: Birgün
ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden flaş müzakere açıklaması. Hamas'ın elindeki esirler için dikkat çeken sözler
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew, yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı görüşmelerin "çökmediğini" ifade etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew, Büyükelçi Lew, Tel Aviv'de düzenlenen konferansta, esir takası müzakerelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Esir takası müzakerelerinin "çökmediğini" belirten Lew, "Hâlâ konuşuyoruz. Hâlâ temaslar var" ifadelerini kullandı.

Lew, esir takası için müzakerelerin devam ettiğini ifade ederken, ramazan ayından önce bir mutabakata varılıp varılmayacağını ise bilmediğini söyledi.

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“TARAFLAR ARASINDA FİKİR AYRILIĞI AZALDI”

Gazze'de ramazan ayından önce bir mutabakata varılması gerektiğini aktaran Lew, mutabakat için taraflar arasındaki "fikir ayrılıklarının azaldığını" belirtti.

Lew, "(Hamas'ın elindeki) Rehinelerin güvenliği konusunda iyimser olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Olası bir mutabakatın önemli yararları olacağını söyleyen Lew, Bir duraklamanın kuzeyde diplomatik çözüm olasılığını artıracağını söyledi. Lew, “Bir duraklama, Suudi Arabistan (İsrail) normalleşmesinin ilerleme olasılığını artıracaktır" ifadelerini kullandı.

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