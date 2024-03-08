İsrail doğumları önlemek için anne ve bebekleri öldürüyor. Birleşmiş Milletler vahşeti ortaya çıkardı

Birleşmiş Milletlerin (BM) kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki özel raportörü Reem Alsalem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerine AA muhabirine verdiği röportajda, cinsiyete dayalı şiddet suçlarının kesinlikle cezasız kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

İsrail ya da Filistin'de işlenen herhangi bir cinsiyete dayalı şiddet suçunun, dünyanın geri kalanın da olduğu gibi bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini ifade eden Alsalem, "Bu suçlar kesinlikle cezası kalmamalı" diye konuştu.

“İSRAİL DOĞUMLARI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR”

BM Raportörü Alsalem, İsrail’in doğumları önlemeye çalıştığını belirterek, “Çok sayıda anneyi, bebeği öldürüyor veya açlıktan ölmelerine sebep oluyor ya da bombardımanlar veya keskin nişancılar tarafından topluca öldürülmelerine olanak veriyor" dedi.

İsrail'in, Filistinli kadınları, özellikle annelerin üremelerini hedef alan şiddette başvurduğunu söyleyen Alsalem, ayrıca, Gazze'de her saatte 2 annenin öldüğünü aktardı.

İsrailli askerlerin, Gazze'de ele geçirdikleri evlerde kadınların iç çamaşırlarıyla poz vermelerini ve bunları sosyal medyada paylaşmasını, "Filistinli kadınların kişisel ve özel eşyalarına karşı bu yaklaşımın, onlara yönelik şiddetin birçok katmanından biri olduğunu düşünüyorum" sözleriyle yorumlayan Alsalem, bunun İsrail askerlerinin nefretini ortaya koyduğunu vurguladı.

GAZZE'DEKİ KADINLARIN DURUMU

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 8 bin 900 kadın hayatını kaybederken, BM verilerine göre, yaklaşık 1 milyon kadın ve kız çocuğu yerinden edildi. 3 binden fazla kadın eşini kaybetti ve ailesinin sorumluluğunu üstlenmek durumunda kaldı.

BM raportörleri, hamilelerin giderek artan sayıda düşük yaptığına, ağrı kesici ve anestezi olmadan sezaryenle doğurmak zorunda kaldığına, annelerin açlık ve susuzluk nedeniyle bebeklerini emziremediğine işaret ediyor.