ABD'nin Lowa eyaletindeki fırtına ve hortumlarda 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamalara göre, özellikle Greenfield kasabasında meydana gelen hortumlar büyük yıkıma neden oldu.

Greenfield kasabasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, Adams County bölgesinde ise 1 kişinin şiddetli hava olayları sonucunda yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, en az 35 kişinin yaralandığı belirtildi. Kurtarma ekipleri, hasar gören binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hortumların "EF3" kategorisinde olduğu ve bu yıl şimdiye kadar yaşanan en ölümcül hava olayı olduğu ifade edildi. Iowa'da 21 Mayıs'ta 18 ayrı hortum olayı rapor edilirken, ülke genelinde 2024 yılında şiddetli hava olayları nedeniyle toplamda 800'den fazla hortum meydana geldiği ve 17 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.