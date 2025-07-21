ABD'nin mahkûm ticareti Afrika'yı ayağa kaldırdı: "Çöplük değiliz"

Güney Afrika'nın küçük krallığı Esvatini'de, ABD’den gelen beş yabancı mahkûmun ülkeye gönderilmesi büyük bir öfkeye yol açtı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, bu mahkûmların Jamaika, Laos, Küba, Yemen ve Vietnam uyruklu olduğunu açıkladı. Suçları arasında çocuk istismarı, cinayet ve gasp gibi ağır vakalar yer alıyor. McLaughlin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu kişileri “Amerikan toplumunu terörize eden canavarlar” olarak nitelendirdi.

Esvatini hükümeti ise bu kişilerin ülke güvenliği açısından tehdit oluşturmadığını savunuyor. Hükümet Sözcüsü Thabile Mdluli, bu kişilerin tecrit hücrelerinde tutulduğunu ve ABD ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle ülkelerine geri gönderilmeleri için sürecin yürütüldüğünü söyledi. Ancak, ne bu kişilerin ne zaman sınır dışı edileceği ne de anlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşılmış değil.

ABD BASKISI: AFRİKA’YA SESSİZ GÖÇ ANLAŞMALARI

Donald Trump yönetimi, kendi vatandaşları olmayan ve birçok ülkenin kabul etmeyi reddettiği suçluları Afrika ülkelerine göndermek üzere arka kapı diplomasisi yürütüyor. Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, ABD’nin bazı Latin Amerikalıları Afrika’ya göndermek için ülkelerine baskı yaptığını açıkladı. Vizelerde süre kısaltılması ve gümrük tarifelerinde artış gibi adımlar da bu baskının bir parçası.

Trump’ın daha önce El Salvador’a kitlesel sınır dışı işlemleri dünya çapında yankı bulmuştu. Ancak Afrika’ya yönelen bu yeni strateji, özellikle zayıf ekonomilere sahip ülkelerde tehlikeli sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor. Esvatini’nin yıllık ortalama kişi başı geliri 4000 doların altında ve nüfusun yarısından fazlası günde 4 dolardan az gelirle yaşıyor.

GÜNEY AFRİKA ENDİŞELİ

Esvatini'nin en büyük ticaret ortağı olan Güney Afrika, ABD ile ilişkilerin kötüleşmesinden ve Esvatini’ye gönderilen mahkûmların kendi topraklarına geçiş yapmasından endişe duyuyor. Güney Afrikalı yetkililer, Trump yönetiminin doğrudan kendilerine de bu mahkûmları kabul etmeleri yönünde talepte bulunduğunu ancak bunu reddettiklerini belirtti. Esvatini’deki sivil toplum kuruluşları, “ülkenin egemenliğinin ve onurunun siyasi kazançlar uğruna pazarlık konusu haline getirildiğini” ifade ediyor.

Swaziland Dayanışma Ağı Sözcüsü Lucky Lukhele, Afrika’nın Trump için bir “atık bölgesi” olarak görülmesinin açık bir ırkçılık örneği olduğunu savundu. “Zaten aşırı dolu olan hapishanelerimize bir de ABD’nin kabul etmediği mahkûmları doldurmak, hem adalet hem güvenlik açısından büyük risk,” diyor.

Esvatini'nin ABD ile yaptığı bu gizli anlaşmanın maddi bir karşılığının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Ancak ABD’nin 1 Ağustos’tan itibaren Esvatini’den ithal edilen ürünlere %10 gümrük vergisi uygulayacağı ve bunun ülke ekonomisine büyük zarar vereceği tahmin ediliyor. Bu koşullar altında Esvatini’nin mahkûmları kabul etmesi, siyasi ve ekonomik baskının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.