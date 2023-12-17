ABD'nin nükleer güçle çalışan denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı

Kaynak: AA
ABD'nin nükleer güçle çalışan denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı
Güney Kore, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan Virginia sınıfı denizaltının ülkeye ulaştığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, Virginia sınıfı denizaltı "USS Missouri"nin (SSN-780) başkent Seul'un güneydoğusundaki Busan kentine vardığı belirtildi.

Açıklamada, "USS Missouri"nin gelişinin, ABD ile denizcilik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planının parçası olduğu ifade edildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, hafta içi yaptığı açıklamada, aralıkta Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini açıklamıştı.

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