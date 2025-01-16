ABD'nin ticari ham petrol stokları 2 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon varil azalışla 412 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 500 bin varil artışla 394 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artışla 243 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 4-10 Ocak haftasında 77 bin varil azalarak 13 milyon 933 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 304 bin varil azalışla 6 milyon 124 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon varil artışla 4 milyon 78 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.