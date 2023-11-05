ABD'nin uçak gemisi rota değiştirdi. İsrail'e savaş ilan eden ülkeye ilerliyor

Milliyet.com.tr'de yer alan bilgilere göre; İsrail'e destek veren ve ateşkes çağrılarını reddeden ABD, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un başını çektiği taarruz grubunu Doğu Akdeniz'e gönderdi.

Hizbullah'ın ve İran destekli diğer grupların İsrail'e karşı yeni bir cephe açmasından endişe duyan Washington, Joe Biden'ın ağzından Tahran yönetimini uyardı.

Hizbullah ile İsrail ordusu savaşın ikinci gününden bu yana sınır hattında çatışıyor. Patlama seslerinin kesilmediği sınırda şimdiye kadar onlarca Hizbullah üyesi ve çok sayıda İsrail askeri öldü. İsrail ordusunun kayıpları arasında üst rütbeli subaylar da var.

İsrail’in en son istediği şey, 17 yıl önce savaştığı Hizbullah'ın kuzeyden yeni bir cephe açmasıydı. Ancak bu şimdiye kadar resmi olarak gerçekleşmedi. Cuma günü Beyrut'ta taraftarlarına seslenen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hem Tel Aviv hem de Washington'a birçok tehdit savurdu ancak açık şekilde savaşa girdiklerini açıklamadı.

Yemen'in batısını kontrol eden İran destekli Husiler, İsrail'in güneyine balistik füzeler fırlattı, kamikaze silahlı insansız hava araçları gönderdi.

Husilerin ilk füze saldırıları Kızıldeniz'deki ABD savaş gemisi tarafından havada durdurulmuştu. Hafta içinde ateşlenen füzeler İsrail'in en güneyinde yer alan Eilat semalarına kadar ulaştı. Husiler İsrail'e resmen savaş ilan ederken, füze ve kamikaze drone saldırılarının devam edeceğini de açıkladı.

ROTA DEĞİŞTİRİLDİ

Amerikan ordusunun Orta Doğu'yu da kapsayan operasyonlarını yürüten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda USS Dwight D. Eisenhower taarruz grubunun CENTCOM sorumluluk alanına girdiğini duyurdu.

ABD ordusunun resmi internet sitesi taarruz grubunun Süveyş Kanalı'ndan geçtiği fotoğrafları servis ederken, uçak gemisinin başını çektiği filonun Kızıldeniz'e açılması doğrudan Yemen'deki Husilere bir mesaj anlamı taşıyor. USS Dwight D. Eisenhower ve beraberindeki savaş gemilerinin Kızıldeniz'den sonraki durağına ilişkin bir açıklama da henüz yok.

SIĞINAK YOK

Gazze Şeridi çevresindeki yerleşimlerden İsrail'in en güney ucundaki turizm merkezi Eilat'a tahliye edilenler ile şehir sakinleri ise, korku içinde. Al Jazeera, liman şehrinin semalarında keskin hava saldırısı sirenlerinin çaldığını, hafta sonu savaş uçaklarının gökyüzünde belirdiğini bildiriyor.

Nüfusu 50 bin civarında olan Eilat'a Gazze çevresinden binlerce İsrailli taşındı ve otellere yerleştirildiler. Akabe Körfezi'nde yer alan Eilat'ın hemen birkaç kilometre uzağında Mısır ve Ürdün'e ait şehirler bulunuyor.

Turizm merkezi Eilat'ın diğer İsrail kentlerinden ayıran ise, burada herhangi bir sığınağın olmaması. 1700 kilometre uzaklıktaki Yemen'in yanı sıra yaklaşık 200 kilometre mesafede yer alan Gazze'den de roketlerin atıldığı Eilat'ta, Demir Kubbe hava savunma sistemi konuşlu.