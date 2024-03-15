Abdülhamid Han gemisi Taşucu açıklarına demirledi

Kaynak: AA
Abdülhamid Han gemisi Taşucu açıklarına demirledi
Türkiye’nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin’in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Görev yerinden dönen Abdülhamid Han, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı açıklarına geldi. Burada demirleyen Abdülhamid Han gemisinde, yeni sefer öncesi hazırlıklar yapılıyor.

Abdülhamid Han gemisi, Türkiye’nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip. Gemi 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde. İşlemler tamamlandıktan sonra yeni görev yerine hareket edecek.

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun en güçlüsü olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 9 Ağustos 2022’de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanmıştı.

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