'Abdulkadir Bitigen ilk penaltıda dağıldı. 4 kırmızı kart göstermeliydi'

Eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray-Antalyaspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'i verdiği kararlar nedeniyle eleştirdi.

Aydınus, Hürriyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Abdulkadir Bitigen faul kararları ve disiplin cezaları uygulamasında iyi bir yönetim gösteremedi. Kendi adına bu sezon en kötü maçını yönetti. Özellikle ikinci devre uzatma bölümü 4 dakikadan fazla olmalıydı. Bitigen, ilk penaltıda VAR’daki Özgür Yankaya pozisyonu izlemesi için monitöre çağırınca dağıldı.

- 11’de Antalyasporlu futbolcunun ceza sahasında Tete’nin ayağına müdahalesi var. Ancak bu müdahale neticesinde kazanılan penaltı ve VAR’ın hakemi monitöre çağırması tartışılır. Aynı VAR’ın Antalya ceza alanındaki kafa topunda Tete’nin rakibine koluyla yaptığı müdahalede devreye girmemesi kafaları karıştırıyor.

- 37’de iptal edilen golde Vinicius kollarını rakibin sırtına koyuyor ama kollarını bir piston gibi kullanıp net olarak ittiği belli olmuyor. Burada Bitigen takdir hakkını faulden yana kullandı, saygı duyuyorum.

- 57’de Erdoğan kayarak kontrolsüz şekilde geldi ve ne kadar sakınsa da son anda Köhn’e müdahalede bulundu. Penaltı verilmesi doğruydu.

- 59’da Erdoğan-Kerem Demirbay mücadelesinde Erdoğan’ın o denli yukarıya doğru ayağını savurması bilerek isteyerekti. Kerem’in yüzünü sıyırdı tam gelmese de kırmızı kartlık hareket.

- 67’de Buksa’nın Torreira ya yaptığı ve hakemin devam ettirdiği pozisyonda dirseğini kullanması sınırdaydı; en az sarı çıkmalıydı, kırmızıya yakın.

- 63’te Torreira’nın Larsson’un ayağına bastığı pozisyon çok masum değil.

- 90’da Zaha’nın aleyhine faul verilen pozisyon da masum değil. Hakem bu iki pozisyonda Torreira ve Zaha’ya kırmızı kart gösterse kimse bir şey diyemezdi.