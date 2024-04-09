Abdülkadir Ömür itiraf etti. Acun Ilıcalı ve Trabzonspor detayı

Trabzonspor'da yıldızı parlayan, uzun yıllar Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Abdülkadir Ömür, ocak ayında sürpriz bir kararla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'ye transfer olmuştu.

İngiltere'deki ilk röportajını Hull Live'a veren 24 yaşındaki milli futbolcu, "İngiltere'ye gelmemin ilk sebebi Acun Ilıcalı diyebilirim. Çünkü o çok sevdiğim bir insan. Bana hayallerini ve Hull City ile neler yapacağımızı anlattı. Görüşmemiz sadece bir saat kadar kısa sürdü ve ona bu hikayeyi birlikte yazacağımızı söyledim." dedi.

Transfer olmadan önce Ozan Tufan'la konuştuğunu söyleyen Abdülkadir, ''Bana herkesin genç olduğunu söyledi. Herkes arkadaş canlısı, herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor, buraya gelmeden önce takım zaten play-off'taydı. Jaden, Delap, Fabio ve Greaves gibi oyuncular hakkında konuştuk. Tüm insanlar beni sevdi, herkes bana yardım etmeye çalıştı.'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile ilgili de konuşan Abdülkadir, "Trabzon'da doğdum, 15 yaşında Trabzonspor'da oynamaya başladım ve 9 yıl Trabzonspor'da oynadım. Çocukken hayalim Trabzonspor'la şampiyon olmak ve Avrupa'da oynamaktı. Allah'a şükür Trabzonspor ile şampiyon oldum, kupalar kazandım. Ayrılmak benim için zordu ama Avrupa'ya gidip yeni bir deneyim yaşamak istedim." diye konuştu.

Premier Lig futbolundan zevk aldığını söyleyen Ömür, ''Premier Lig dünyadaki en iyi ligi bunu herkes biliyor. Biz de Premier Lig'den bir adım gerideyiz. Avrupa'daki her oyuncunun Premier Lig'de oynama hayali vardır. Arsenal, Manchester United, Chelsea. Onlar birbirleriyle oynadıklarında çok keyif alıyoruz. Ben ve Ozan, Manchester City - Aston Villa maçını birlikte izledik ve çok eğlendik.'' şeklinde konuştu.

Hull City'de 10 maça çıkan Abdülkadir Ömür şu ana kadar 1 asist yaptı.