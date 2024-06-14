Abdülkadir Selvi Bahçeli’ye güvenilmez dedi: Kimin Silivri’ye gideceği belli olmaz

Saray’a yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında baş köşede oturtulan Abdulkadir Selvi uzun süredir “Yeni bir siyasi iklim kurulmalı” diyerek Gezi tutuklularının yeniden yargılanmasını gündeme getiriyordu.

AKP’nin ortağı MHP’nin milletvekilleriyse Selvi’nin bu yazılarına karşı çıkarak hakaretler yağdırıyordu.

Bunlardan biri de MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan.

Özkan, 17 Nisan’da Selvi’nin Aleviliğini hedef alarak savaştan sağ kurtulanlar ya da canı bağışlananlar için kullanılan ‘kılıç artığı’ ifadesini yöneltmiş, “Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kalem ve Kılıç artığıdır!” diye yazmıştı.

Özkan ayrıca 15 Mayıs’ta, Gezi davasında tutuklu Osman Kavala’nın yeniden yargılanması reddedilince ‘tek çarenin Selvi’yi Silivri Cezaevi’ne göndermek olduğunu’ söylemişti.

MHP’lilerin hakaretlerine şu ana kadar karşılık vermeyen Selvi, bu açıklamaya bugün köşesinde cevap verdi.

“HİÇBİRİNE EYVALLAH ETMEM”

“Eyvallah etmem” diyen Hürriyet yazarı, şunları dedi:

İsmini anmaya değer bulmadığım malum şahsı daha önceki tehdit ve hakaretleri nedeniyle mahkemeye vermiştim. Gazetecileri tehdit etme cüretini gösteren malum şahsın, kendi fıtrat ve tıynetine yakışan hakaret ve tehditleriyle mahkemelerde hesaplaşacağım. Ama şunu bilsin ki hiçbirine boyun eğmem. Hiçbirine eyvallah etmem. Ölümden ötesi mi var? Doğru bildiklerimi yazmaya ve konuşmaya devam edeceğim.

“KİMİN SİLİVRİ’YE GİDECEĞİ BELLİ OLMAZ”

Beni ikide bir Silivri üzerinden tehdit etmeye çalışanlar dikkat etsin. Kimin Silivri’ye gireceği belli olmaz. Ben Türkiye’nin yolunun Silivri Cezaevi’nden değil özgürlüklerden geçtiğine inanıyorum.

Selvi ayrıca cumhur ittifakındaki tartışmalara da dikkat çekerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘bir sonraki açıklamasında erken seçim çağrısı yapmayacağının garantisi olmadığını’ söyledi.