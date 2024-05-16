Abdülkadir Selvi kritik geceyi açıkladı! Saray’ın Sesi yine içeriden bilgiyi aldı

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Abdülkadir Selvi kritik geceyi açıkladı! Saray’ın Sesi yine içeriden bilgiyi aldı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten emniyet personellerinin gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Saray’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’la kritik bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın olmaması dikkat çekmişti. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Selvi kritik toplantıdan detaylar aktardı.

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten emniyet personellerinin gözaltına alınmasını konuşuyor.

“Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla, en ince detayına kadar takip ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Saray’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’la kritik bir görüşme gerçekleştirmiş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın toplantıda olmaması çok konuşulmuştu.

İktidara yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanlığı uçağında Erdoğan’ın en yakınında bulunan gazetecilerden Abdülkadir Selvi, kritik toplantının detaylarını bugünkü köşesinde paylaştı.

ÖNEMLİ BİR TOPLANTI

“Önemli bir toplantıydı” diyen Selvi, “Önceki gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la yaptığı toplantı siyasi kulisleri harekete geçirdi. Kimi Ali Yerlikaya’nın toplantıda olmamasından bir senaryo üretti kimi işin aslını öğrenmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

2 GÜNDEM MADDESİ VARDI

Toplantının iki gündem maddesi olduğunu belirten Selvi, “Birincisi yurtdışında yargıyla ilgili Türkiye hakkında önemli bir dosyanın görüşüldüğü söyleniyor. Yurtdışında Türkiye’yi zorlayacak çapta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde Kavala dosyası var. Avrupa Konseyi, AİHM kararlarının neden uygulanmadığını soruyor. Temmuz ayına kadar savunma vereceğiz. Avrupa Konseyi yaptırım kararı almadan biz bunu kendi iç hukuk yollarımızla çözelim diye bir çaba var. İkincisi ise siyasi kulisleri hareketlendiren Ankara Emniyeti’yle ilgili konuda ise Erdoğan, grup konuşmasında çerçeveyi belirledi” diye yazdı.

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