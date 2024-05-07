Abdülkadir Selvi ‘nanik’ yaptı: Bana saldıranlara kötü bir haberim var

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde Osman Kavala ve Gezi Davası tutuklularının serbest bırakılmasını ve Türkiye’nin normalleşme sürecine girmesi gerektiğini savunan bir yazı kaleme almıştı.

Bu yazısının ardından Selvi’ye MHP’den çok sert tepkiler gelmişti. AKP ve Saray’dan da Selvi’nin yazısına itiraz edenler olmuştu.

Osman Kavala’yla ilgili bir çıkış da AKP içinden gelmişti. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, “Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?” ifadelerini kullanmıştı.

“SİZ TÜRKEŞ’TEN DAHA MI MİLLİYETÇİSİNİZ”

Türkeş’in Kavala çıkışının ardından bir yazı daha kaleme alan Selvi, kendisine sert sözlerle yüklenen MHP’lilere şöyle seslenmişti:

“Siz Türk milliyetçiliğinin lideri Alparslan Türkeş’in oğlu olan Tuğrul Türkeş’ten daha çok mu milliyetçisiniz? Erdoğan ile Özgür Özel’in inşa etmeye çalıştığı diyalog zemininin Türkiye’nin lehine olduğuna inanıyorum. Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarının yeniden yargılanmasının Türkiye’deki iklimi ve dışarıdaki görünümümüzü olumlu etkileyeceğini görüyorum.”

“BANA SALDIRANLARA KÖTÜ BİR HABERİM VAR”

Son yazısında Özel ile Bahçeli’nin görüşmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Selvi, “Bu arada bana saldıranlara kötü bir haberim olacak. Özgür Özel, Bahçeli ile görüşmeye aynı gündem maddeleri ile gidiyor. Yeni Anayasa var. 28 Şubat mahkûmu emekli generaller var. Bir de Osman Kavala başta olmak üzere Gezi sanıklarının durumu var. Bahçeli bu konuda farklı düşünebilir. Karşı çıkabilir. Ama görüşmesi kıymetli. Naber?” diye yazdı.