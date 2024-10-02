Abdulkadir Selvi’den ağır tahrik! Ümit Özdağ bu sözlerin altında kalmaz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a sert eleştirilerde bulundu.

Yazısında, İran’da yaşanan iç sorunlara değinen Selvi, “iç cephesini sağlam tutmayan İran’ın başına gelenler ortada” diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

‘İç cephe’nin önemini vurgulayan Selvi, birçok önemli olayda İran’ın kritik bir yeri olduğunu iddia ederek, “Bu gerçekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Fitne girişimleri karşısında millet olarak, 85 milyon olarak iç cephemizi sağlam tutmaya gayret ediyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

"BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNU"

Açıklamalarında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ı işaret eden Selvi, “Bu gerçekler nedeniyle Ümit Özdağ ve o zihniyettekilerin iç savaş provası olan faaliyetleri çok tehlikeli. Tam anlamıyla bir beşinci kol faaliyeti yürütüyorlar. Bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş durumdalar” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’ye kaybettirerek siyaset yapılmaz” sözlerini hatırlatan Selvi, “Normal zamanda yapılsa bile savaş tehlikesinin kapımızı çaldığı bu dönemde hiç yapılmaz” dedi.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanlarda üstünde en durduğu konulardan biri olan Beşinci Kol Faaliyeti, terim olarak bir kitleyi ya da devleti ele geçirmek için yürütülen her türlü manevi yıkım çalışmasını tarif ediyor.