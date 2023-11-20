Abdulkadir Selvi'den göz yaşartan Erdoğan yazısı

Yazısında “İyiki Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var, gurur duydum, onur duydum” ifadelerini kullanan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın ikinci kez İsrail’e “One Minute” çıkışı yaptığını ileri sürdü.

Erdoğan’ın Davos’ta Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e, ”Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” diyerek “One Minute” çektiğini hatırlaran Selvi,

“Gazze katliamının vahşet boyutuna ulaştığı bir dönemde Almanya’da İsrail’in uşağı haline gelmiş olan batı dünyasına ikinci “One Minute” çekti.”dedi.

Selvi yazısında, “Zeytin Dalı operasyonu sırasında PKK yanlısı haberlere imza atan Alman gazetecinin sorusuna ve Almanya Başbakanı Scholz’un Hamas’ı suçlayan, İsrail’in uyguladığı soykırımı haklı göstermeye çalışan açıklamalarına hak ettikleri cevabı verdi. İnsanlığın vicdanı, Gazze’deki masumların sesi oldu.” diye belirtti.

“GURUR DUYDUM”

Erdoğan’la gurur duyduğunu söyleyen Selvi “Hele Alman gazetecinin Eurofighter uçağı alımı üzerinden Türkiye’yi tehdit etmesine karşılık 10 numara beş yıldız cevabını verdi.

O anda iyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var diye düşündüm. İnsanlığın sesi, cesur bir lider olan Erdoğan’la gurur duydum. Onur duydum.” İfadelerini kullandı.

ERDOĞAN ALMAN GAZETECİYİ TERSLEDİ

Öte yandan toplantıda Erdoğan Alman gazeteciyi tersledi. Erdoğan "Bizi tehdit etmeyin" dedi. Bu anlar gündem oldu.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı Alman gazetecinin “Hamas’ı nasıl kurtuluş örgütü olarak tanımlayabilirsiniz? Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atmış olmuyor musunuz? Almanya, Eurofighter talebinizi kabul edecek mi?” sorusuna cevap verdi:

“Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçağı üreten sadece Almanya mı? Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin.”

Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı İsrail ile ilgili açıklamada, “Bizim Holokost geçmişimiz yok. İsrail’e borcu olanlar rahat konuşamıyor” diyerek tepki gösterdi.

ERDOĞAN DAVOS KRİZİ?

Öte yandan Davos Krizi veya "one minute" çıkışı, 29 Ocak 2009 tarihinde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu panelinde dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Moderatörü David Ignatius ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında yaşanmış olaydır.

Olayda Erdoğan moderatörün tutumuna tepki göstermiş, İsrail'in Filistin'e karşı zulümde bulunduğunu savunmuş ve paneli terk etmiştir.

Erdoğan bir daha Davos'a katılmadı. Olay özellikle Arap medyası ve Türkiye'de geniş yer aldı, dünya basınında yer buldu.