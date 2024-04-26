Abdülkadir Selvi’nin Saray’dan izin almadan bu yazıyı yazması imkânsız

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi son yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

“ÇOK YAPICI BİR ROL OYNAYABİLİR”

Özel ile Erdoğan görüşmesini değerlendiren Selvi, "Özgür Özel bu süreçte çok yapıcı bir rol oynayabilir. Türkiye’nin önünün açılmasına katkı yapabilir.

Millet sandıkta iki lidere bir rol biçti. ‘Türkiye’nin sorunlarının çözümünde işbirliği içinde olun’ dedi.

Yoksa 4 yıl böyle gitmez. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı adımlar ile Özgür Özel’in yaklaşımı belirleyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde birtakım düzenlemeler yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK PARTİLERİN ŞANTAJI BİTMELİ”

50+1 seçim sisteminin büyük partileri küçük partilere mahkum ettiğini savunan Hürriyet yazarı Selvi, “Siyasetin normalleşmesi ve küçük partilerin şantajından kurtulması için bu gerekli” diye yazdı.

“CHP’NİN SIRTINDAN 39 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI”

50+1 sistemin değişmesinin gerekli olduğunu beliren Selvi, “50 artı 1 sistemi, yüzde 50’lik partileri yüzde birlik partilere mahkûm ediyor. Aynı şekilde ittifak sistemi de. CHP son seçimde bunun bedelini ağır bir şekilde ödedi. Yüzde 1 oyu bile olmayan partiler CHP’nin sırtından 39 milletvekili çıkardı” diye yazdı.