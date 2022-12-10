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  • Zafer Arapkirli Abdulkadir Selvi'nin peşini bırakmıyor: Abdulkadir Selvi'nin terörist Fetullah Gülen'e övgülerini açıkla

Zafer Arapkirli Abdulkadir Selvi'nin peşini bırakmıyor: Abdulkadir Selvi'nin terörist Fetullah Gülen'e övgülerini açıkladı

Gazeteci Zafer Arapkirli, Abdulkadir Selvi’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e sarf ettiği övgü dolu sözleri paylaştı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 15:30
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Abdulkadir Selvi'nin terörist Fetullah Gülen'e övgülerini açıkladı. Zafer Arapkirli Abdulkadir Selvi'nin peşini bırakmıyor

Zafer Arapkirli Abdulkadir Selvi'nin peşini bırakmıyor: Abdulkadir Selvi'nin terörist Fetullah Gülen'e övgülerini açıkladı
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Selvi’nin 9 Aralık 2013 tarihli Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde “Hocam Türkiye"ye dön artık” başlıklı yazısına atıfta bulunan Arapkirli, Yeniçağ'ın yazısını paylaşarak sosyal medya hesabından söz konusu yazısına değindi.

Arapkirli, “Hürriyet’in Abdül’ü şöyle sesleniyordu” diyerek Selvi'nin söz konusu yazısından, “(…) Peygamberimiz’in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir’in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam…” kısmını paylaştı.



NE OLMUŞTU?
Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanının kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve H.G.K.’nın yıllarca cinsel istismara maruz kalmasını hiçe sayarak İsmailağa Cemaati’ni koruyan bir yazı yazan Hürriyet yazarı Selvi’nin FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye çağırdığı yazısı yeniden gündem olmuştu.

Selvi yazısında, “Bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı.” demişti.

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Catal
10.12.2022 15:37
Kanun ve adaletin üstün olduğu ülkelerde kişilere özel uygulama yapılmaz maalesef ülkede ne kanun ne adalet nede güvenecek mahkeme bırakmadınız  
 
vatandaş
10.12.2022 15:35
seçim sonrası fetö den yargılanmalı.  
 
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