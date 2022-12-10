Zafer Arapkirli Abdulkadir Selvi'nin peşini bırakmıyor: Abdulkadir Selvi'nin terörist Fetullah Gülen'e övgülerini açıkladı

Selvi’nin 9 Aralık 2013 tarihli Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde “Hocam Türkiye"ye dön artık” başlıklı yazısına atıfta bulunan Arapkirli, Yeniçağ'ın yazısını paylaşarak sosyal medya hesabından söz konusu yazısına değindi.



Arapkirli, “Hürriyet’in Abdül’ü şöyle sesleniyordu” diyerek Selvi'nin söz konusu yazısından, “(…) Peygamberimiz’in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir’in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam…” kısmını paylaştı.







NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanının kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve H.G.K.’nın yıllarca cinsel istismara maruz kalmasını hiçe sayarak İsmailağa Cemaati’ni koruyan bir yazı yazan Hürriyet yazarı Selvi’nin FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye çağırdığı yazısı yeniden gündem olmuştu.



Selvi yazısında, “Bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı.” demişti.

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