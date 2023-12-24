Abdullah Avcı bunu neden yaptı kestiremedim' Cemal Ersen: Sadece bana mı tuhaf geldi?

Trabzonspor'un kendi sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendiren spor yazarı Cemal Ersen, çarpıcı ifadeler kullandı.

"Onuachu. Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan onu her pozisyonda üç oyuncu ile durdurmaya çalışmasına rağmen, Nijeryalı’nın bir kafa vuruşu direkten döndü, Mendy’nin golüne katkı sağladı, lakin boşalttığı alanları dolduracak üst akıl bulunamadı" diyen Ersen, Milliyet'teki yazısına şöyle devam etti:

"Abdullah Avcı işte bu Onuachu’yu 72. dakikada kenara alarak herkesi şaşırttı.

Teknik adamların oyuncu tercihlerini eleştirmek tarzım değil. Ancak Avcı’nın on dakika sonra Visca’yı da çıkarması sadece bana mı tuhaf geldi kestiremedim. Mutlak galip gelmesi gereken maçta adeta el frenini çekti hoca. Oyuncu değişiklerinin anlamı olmalı. Trabzonspor’da sonradan girenler hiç katkı sağlamadı.

Tamamen benim fikrimdir; dünkü puan kayıpları doğrudan teknik direktör Avcı’ya yazar. Artı, bazı oyuncuların ıslıklanması takımın enerjisini ve motivasyonunu olumsuz etkileyecektir.

Onuachu ve Visca çıkarken tribünlerden yükselen ıslık seslerinin bu oyuncuların performansıyla ilgili olduğunu sanmıyorum. Belki pay çıkaran başkaları olur!"