Abdullah Avcı depremi. 'Organize bir kötülükle karşı karşıyayız' dedi Trabzon'u salladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Avcı, Avrupa’da oynayacakları 4. resmi, toplamda ise 5. maçlarına çıkacaklarını belirterek, “İlk maçı kendi sahamızda kaybettik. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor, tüm planlarını kazanma ve tur üzerine yapmıştır. Maçın önemini biliyoruz. Umarım iyi bir oyun sergileyip kazanarak devam ederiz.” dedi.

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Avcı, “Sezona başladık, transferlerimiz geliyor ve daha da gelecek. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Benim ekibim de gece gündüz çalışıyor. Her sezon yeni bir başlangıçtır. Trabzonspor için en büyük hedefler peşinde koşmaktır. Yeni gelenlerle birlikte bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Taraftarlardan ekstra bir zaman istemediğini kaydeden tecrübeli hoca şöyle konuştu:

"İkinci kez geldiğimde Trabzonspor’un şampiyonluk şansı yoktu. Ulaşılabilir hedef 3.'lüktü ve bunu yakaladık. Kupada finalde kaybettik. Şampiyonluk ve Süper Kupa kazandık. Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bunu söylerken, kendimle ve oyunla ilgili eleştirilerden bahsetmiyorum. Oyunla ilgili eleştirilere en açık teknik direktörlerden birisiyim. Benim bir ailem var, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medya kullanmıyorum ama profesyonellerim takip ediyor. Hakaretlere, çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Hak etmediğimi düşünüyorum. Bu saldırılar, Trabzonspor teknik direktörlük makamına yapılıyor. Sosyal medyacılarım ve hukukçularım takip ediyor.”

Avcı, takımın geleceği hakkında ise, “Bu takım, çok iyi bir takım olacak. Eksiklerimiz tamamlandığında, harika bir takım olacağız. Çok iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Sadece destek istiyorum.” dedi.