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Trabzonspor Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yönetim rotasını orta sahaya çevirdi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 13:50
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Abdullah Avcı Fenerbahçe'den Zajc'ı istedi

Trabzonspor Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
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Marek Hamsik'in sözleşmesinin bitecek olması Trabzonspor yönetimini arayışa itmiş durumda. Karadeniz devi, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'ı gündemine aldı.
28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajeri Kees Vos ile masaya oturan bordo-mavili kulüp yönetimi, şartları öğrendi.
Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da Zajc'a onay verdi. Görüşmelerin devam etmesi kararı verildi.
Miha Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek. Miha Zajc, Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunda Empoli'den transfer olmuştu. Sloven yıldız, 3.5 milyon euro bedelle Türkiye'ye gelmişti. Sloven orta saha bu sezon toplamda 15 maçta 2 gol 1 asist üretti.
Sloven futbolcu Miha Zajc'a Beşiktaş ve Avrupa kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.
Jorge Jesus, planlarının arasında yer almayan Sloven orta saha oyuncusuna İstanbulspor maçında 5 dakika süre verdi.

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