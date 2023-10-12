Abdullah Avcı Trabzon'da: Yeni gelmedim geri geldim

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından sözleşme imzalanan Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi.

KAYNAK: AA
Abdullah Avcı Trabzon'da: Yeni gelmedim geri geldim

İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelen Avcı'yı, havalimanında bir grup taraftar sevgi gösterileriyle karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verip kaşkol taktıkları Avcı için tezahüratlarda bulunurken "Dingin denizden Karadeniz'in dalgalı denizine tekrar hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

Basın mensuplarının soruları üzerine teknik direktör Avcı, yaptığı kısa açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular... Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa biz bulunmak istiyoruz. Bulunmak temel duygu, düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a, özellikle yönetim kuruluna nazik davet için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta başında sohbet toplantımızı yapıp ekibimle yüksek enerji ile beraber start vereceğiz."

Avcı, kendisi için açılan pankarta ilişkin ise "Trabzonspor'a ilk imza attığım günden bu yana 10 Kasım'da 3 yıl olacak. Hep güzel duygular hissettirdiler, yaşadık. Sizlerin, taraftarın katkısıyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Samimi duygular için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, açıklamasının ardından taraftarların sevgi gösterileri altında güçlükle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Avcı'nın bordo-mavili ekibin saat 18.00'de yapacağı antrenmanda yer alması bekleniyor.

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