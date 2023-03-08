Abdullah Avcı'nın veda mektubundaki sır detay ortaya çıktı. Trabzonspor’da kimse fark etmedi

Trabzonspor’da Abdullah Avcı fırtınası ayrılıkla dindi. Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Abdullah Avcı istifa etti. Geriye ise veda mektubunda yazılanlar kaldı.



Geçtiğimiz hafta başkan Ahmet Ağaoğlu’nun olağanüstü seçim kararı almasıyla şok yaşayan Trabzonspor’da asbaşkan Ertuğrul Doğan, başkanlığa adaylığını koymuştu.



Yaşananların ardından koltuğu sallantıda olan ve bazı taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Avcı da görevi bıraktı.



Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz 'hoşçakal' deme vakti geldi." ifadelerini kullandı.



“ERTUĞRUL DOĞAN’I KİMSE UNUTMASIN”

Avcı’nın mesajındaki en dikkat çeken kısım ise “teşekkür” bölümü oldu. Tecrübeli hocanın asbaşkan Ertuğrul Doğan’a ayrı parantez açarak, “Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın.” satırlarına yer verdi.



AHMET AĞAOĞLU’NA MESAJINDA YER VERMEDİ

Avcı’nın Ertuğrul Doğan’a teşekkür edip başkan Ahmet Ağaoğlu’na veda mesajında hiç yer vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu durum son günlerde yaşananların en net yansıması olarak yorumları yapıldı.





Avcı ile Ağaoğlu, şampiyonluğun ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. O güzel günler çabuk bitti.



Trabzonspor, görevinden ayrılan Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonunda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı. Bu kupalarda Avcı, başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte çalıştı.





Avcı'nın veda mesajı şöyle



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