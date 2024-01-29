Abdullah Avcı yine özür diledi. 'Trabzonspor adına üzücü' dedi karamsar konuştu

Trabzonspor konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla yenildi. Üst üste üçüncü kez sahayı eli boş terk eden Bordo-Mavili ekipte gözler teknik direktör Abdullah Avcı'daydı. Galatasaray maçının ardından olduğu gibi Avcı taraftardan yine özür diledi.

ŞIK OLMADI, İYİ OLMADI

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, "İlk yarıda 2-0, 3-0'ı yakalayabilirdik. İkinci yarı başlıyor... İlk yediğimiz golde bence top taca çıkmıştı. Yan hakem nasıl görmüyor anlamıyorum. Sonra geliyor 4 kişinin arasından gol oluyor. Bunu kendi içimizde sorgulayacağız tabii. Vazgeçmeden devam etmek gerek. Bu kadar çabuk dalgalanma göstermemeliyiz. Şık olmadı, iyi olmadı. Sancılı bir dönem geçiriyoruz. Son 3 haftadaki kırılmalar Trabzonspor adına üzücü. Ben sonuna kadar destek istiyorum. Vazgeçmeden daha iyisini nasıl yapabilirizi görmemiz lazım. Bazı maçların açıklaması yoktur. Ben de bu maçın ikinci yarısını açıklayamıyorum. Özür diliyoruz taraftarımızdan" dedi.

DEĞİŞİRKEN KAZANAMIYORSUN

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçına kadar takıma katılacak oyuncu olup olmadığı yönündeki soruya Avcı şu ifadeleri kullandı: "Transferde bir hareketlilik olmaz. Bir tek Trezeguet, Afrika Kupası'ndan dönebilir. Bugün maçtan nasıl çıktık onu bilemiyorum. Sakatlar cezalılar, hepsine bakacağız. Hem değişirken hem kazanamıyorsun. Vazgeçersen kaybedersin biz vazgeçmeyeceğiz. Destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur. Bu dalgalanmalar Türk futbolu ve Trabzonspor tarihinde çok vardır. Bu futbolcular ve gelenlerle ayağa kalkacaktır Trabzonspor."